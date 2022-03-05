Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Elazığ İl Özel İdare: 84 Bursa Büyükşehir Belediyespor: 74 - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Elazığ İl Özel İdare: 84 Bursa Büyükşehir Belediyespor: 74

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Elazığ İl Özel İdare: 84 Bursa Büyükşehir Belediyespor: 74

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Elazığ İl Özel İdare, evinde karşılaştığı Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 84-74 mağlup ederek bu sezonki 2. galibiyetini aldı.

ELAZIĞ (İHA) - Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Elazığ İl Özel İdare, evinde karşılaştığı Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 84-74 mağlup ederek bu sezonki 2. galibiyetini aldı.

Elazığ İl Özel İdare Spor Kompleksi'nde oynanan maça iyi başlayan Elazığ İl Özel İdare, ilk periyodu 20-16 üstünlükle tamamladı. İkinci periyotta toparlanan konuk takım devreye 1 sayı farkla 37-36 önde girdi. Üçüncü periyotta yabancı oyuncularının oyuna ağırlığını koymasıyla Elazığ İl Özel İdare, bu bölümü 61-47 üstünlükle geçti. Nefesleri kesen son periyotta hata yapmayan Bordo-Beyazlılar, parkeden 84-74'lük galibiyetle ayrılarak bu sezonki ikinci zaferini elde etti. Matematiksel olarak kümede kalma şansı devam eden Elazığ İl Özel İdare, kalan 6 hafta için yeniden umutlarını yeşertti. 4 oyuncunun çift hanelere ulaştığı Elazığ ekibinde Melike Yalçınkaya kaydettiği 27 sayıyla galibiyette başrol oynarken, Bursa Büyükşehir Belediyespor'da Victoria Macaulay'ın 21 sayısı mağlubiyeti önleyemedi. - ELAZIĞ

Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Elazığ İl Özel İdare: 84 Bursa Büyükşehir Belediyespor: 74

Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Elazığ İl Özel İdare: 84 Bursa Büyükşehir Belediyespor: 74

Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Elazığ İl Özel İdare: 84 Bursa Büyükşehir Belediyespor: 74

İhlas Haber Ajansı - Spor

Bursa Büyükşehir Belediyespor, Basketbol Süper Ligi, Elazığ, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title