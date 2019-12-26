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Kadınlar Basketbol Süper Ligi 11.Hafta

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi 11.hafta karşılaşmasında Bellona Kayseri Basketbol, sahasında oynadığı maçta İzmit Belediyespor'u 82-76 mağlup ederek ligdeki 6 galibiyetini aldı.

26.12.2019 12:23 | Son Güncelleme: 26.12.2019 12:29
Kadınlar Basketbol Süper Ligi 11.Hafta

Herbalife Nutrition Kadınlar Süper Ligi 11.hafta karşılaşmasında Bellona Basketbol, sahasında oynadığı maçta Belediyespor'u 82-76 mağlup ederek ligdeki 6 galibiyetini aldı. Sarı-Kırmızılılar aldığı galibiyetle puanını 16'ya çıkardı ve 5 sırada yer aldı.


Salon: Kadir Has Salonu


Hakemler: Yücel Çilingir xx, Erhan Gürsel xx, Seda Esen xx


Bellona Kayseri Basketbol: Perisa x (3), Ayşegül Aladağ xx (11), Kübra İmren Siyahdemir xxx (15), Ann Wauters x (6), Luca Ivankovic xxx (12), Burke xxxx (29), Beril Albayrak x (2), Gülse Uğur x (4)


İzmit Belediyespor: Özge Kavurmacıoğlu x (2), Ezgi Manlacı x, Williams xxx (34), Gizem Yavuz x (5), Grigalauskyte xx (10), Nazlı Bircan Gökdemir x (2), Gamze Takmaz x (3), Anigwe xxx (20), Melek Yusufoğlu x


Periyotlar:


1. Periyot: 25-23


Devre: 40-44


3. Periyot: 64-58


5 Faulle Çıkan: Gamze Takmaz (İzmit Belediyespor) - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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