Niğde'de Kadın Kooperatifi Atık Malzemeleri Süs Eşyasına Dönüştürüyor

Adnan ÇELEBİ/NİĞDE, NİĞDE'nin Bor ilçesinde Tyana Kadın Kooperatifi'nin üyeleri, atık malzemeleri süs eşyasına dönüştürüp hem çevreye katkı sağlıyor hem de ev ekonomisine destek oluyor.

Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Kemerhisar beldesinde faaliyet gösteren Tyana Kadın Kooperatifi, çevre dostu üretim anlayışı ve el emeği ürünleriyle dikkat çekiyor. Tamamı ev kadınlarından oluşan kooperatif üyeleri, özellikle su kabağını değerlendirerek; gece lambaları, dekoratif süs eşyaları, mumluklar, çanlar ve çeşitli aksesuarlar üretiyor. Ürünler hem yerel pazarda hem de çeşitli el sanatları etkinliklerinde satışa sunularak bölge ekonomisine katkı sağlıyor. Kadınlar, bu faaliyetleri sayesinde boş vakitlerini değerlendirmekle kalmıyor, aynı zamanda bölgedeki kadın dayanışmasını da güçlendiriyor.

Kooperatif üyelerinden Mualla Taşkıran, Bor Halk Eğitim Merkezi'nde usta öğretici olarak görev yaptığı dönemde Tyana Kadın Kooperatifi ile tanıştığını belirterek, "Önce çanta yapımıyla başladım. Daha sonra kooperatifte verilen su kabağı eğitimine katıldım. İlgi görünce bu alana yöneldik ve hediyelik eşyalar üretmeye başladık. Özellikle su kabağının sanatsal değerlere dönüştürülmesi hem keyifli hem de sabır gerektiren bir süreç" dedi.

Kooperatif üyeleri, el emeği ürünlerin satışından elde ettikleri gelirle ev ekonomilerine destek olduklarını vurguladı. Aynı zamanda atık malzemelerin değerlendirildiğini söyleyen üyeler, çevre bilincine katkı sunduklarını anlattı.