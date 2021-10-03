Kadıköy'de ilki yaşadı! Mergim Berisha, Fenerbahçe formasıyla ilk golünü attı - Haberler Spor
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Kadıköy'de ilki yaşadı! Mergim Berisha, Fenerbahçe formasıyla ilk golünü attı

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Kadıköy'de ilki yaşadı! Mergim Berisha, Fenerbahçe formasıyla ilk golünü attı

Süper Lig'de Fenerbahçe, Kasımpaşa karşısında Mergim Berisha ve Luiz Gustavo'nun golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. Alman futbolcu, sarı-lacivertli formayla bu sezon ilk kez fileleri sarsma başarısı gösterdi.

Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kasımpaşa'yla karşılaşıyor. Sarı-lacivertlilerin yeni transferi Mergim Berisha bu karşılaşmada ilk kez gol sevinci yaşadı.

ASİST ROSSI'DEN

Rossi'den gelen pası ceza sahası yayı üzerinde kontrol eden Berisha, dönerek vuruşunu yaptı ve Tarkan'dan seken top ağlarla buluştu. Bu golle Alman futolbcu, sarı-lacivertli formayla ilk kez fileleri sarsma başarısı gösterdi.

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