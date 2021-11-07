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Taraftarın tahammülü kalmadı! Kadıköy'de tribünler "Yönetim istifa" sesleriyle inledi

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Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kayserispor'u konuk etti. 3 haftadır mağlubiyet alan sarı-lacivertliler, Kayseri maçının 61. dakikasında 2-0 geriye düşünce Ülker Stadı'nda tribünlerden "Yönetim istifa" sesleri yükseldi.

3 haftadır galibiyete hasret kalan Fenerbahçe, sahasında konuk ettiği Kayserispor karşısında 2 farklı geriye düşünce tribünlerden büyük tepki yükseldi.

FUTBOLCULARA BÜYÜK TEPKİ

Kayserispor'un 61. dakikada Gavranovic'in attığı golle 2-0 öne geçmesinin ardından Fenerbahçe taraftarları tribünde sinirden çıldırdı. Sarı-lacivertliler yönetimi istifaya çağırırken, futbolcular her topla buluştuğunda ıslık çalarak tepki gösterdi.

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