Taraftarın tahammülü kalmadı! Kadıköy'de tribünler "Yönetim istifa" sesleriyle inledi
Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kayserispor'u konuk etti. 3 haftadır mağlubiyet alan sarı-lacivertliler, Kayseri maçının 61. dakikasında 2-0 geriye düşünce Ülker Stadı'nda tribünlerden "Yönetim istifa" sesleri yükseldi.
3 haftadır galibiyete hasret kalan Fenerbahçe, sahasında konuk ettiği Kayserispor karşısında 2 farklı geriye düşünce tribünlerden büyük tepki yükseldi.
FUTBOLCULARA BÜYÜK TEPKİ
Kayserispor'un 61. dakikada Gavranovic'in attığı golle 2-0 öne geçmesinin ardından Fenerbahçe taraftarları tribünde sinirden çıldırdı. Sarı-lacivertliler yönetimi istifaya çağırırken, futbolcular her topla buluştuğunda ıslık çalarak tepki gösterdi.
Haberler.com - Spor Haberleri
Haberi Kaydet