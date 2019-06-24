Kaan Kural sözünü tuttu! İmamoğlu kazanınca ses kaydı attı

Twitter hesabında 7 Mayıs tarihinde "Keyfimiz yerinde. Mart'ın sonu bahardı. Haziran'ın sonu da yaz #herşeyçokgüzelolacak" ifadelerini kullanan Kural, bir takipçisinin "Abi 23 haziran gecesi yok artık imamoğlu ohohhhohoho diye ses kaydı atar mısın…" şeklindeki muzip ricasını da kırmadı.

Kendisiyle özdeşleşen "Ohoho! Yok artık LeBron James" sözünü Ekrem İmamoğlu'nun seçim galibiyetine uyarlayan Kaan Kural, takipçilerine "Ohohoho! Yok artık İmamoğlu!" şeklinde bir ses kaydı gönderdi. Kaan Kural'ın bu eğlenceli paylaşımı binlerce Twitter kullancısı tarafından beğenildi ve geceye damga vuran paylaşımlar arasında yer aldı!

İşte o paylaşım: