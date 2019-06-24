Kaan Kural sözünü tuttu! İmamoğlu kazanınca ses kaydı attı
Ünlü basketbol yorumcusu Kaan Kural, yenilenen İstanbul seçimini kazanan Ekrem İmamoğlu'nu tebrik eden isimler arasında yer aldı.
Twitter hesabında 7 Mayıs tarihinde "Keyfimiz yerinde. Mart'ın sonu bahardı. Haziran'ın sonu da yaz #herşeyçokgüzelolacak" ifadelerini kullanan Kural, bir takipçisinin "Abi 23 haziran gecesi yok artık imamoğlu ohohhhohoho diye ses kaydı atar mısın…" şeklindeki muzip ricasını da kırmadı.
Kendisiyle özdeşleşen "Ohoho! Yok artık LeBron James" sözünü Ekrem İmamoğlu'nun seçim galibiyetine uyarlayan Kaan Kural, takipçilerine "Ohohoho! Yok artık İmamoğlu!" şeklinde bir ses kaydı gönderdi. Kaan Kural'ın bu eğlenceli paylaşımı binlerce Twitter kullancısı tarafından beğenildi ve geceye damga vuran paylaşımlar arasında yer aldı!
İşte o paylaşım:
YORUMLAR (6)
-
kazandık bahar geldi çiçek açma zamanıher şey harika olacak Ekrem başkanla İstanbul kazanacak. . YILLARDAN SONRA İLK DEFA İÇİMDE UMUT VAR. . . BU YEŞEREN UMUT İÇİN SONSUZ TEŞEKKÜRLER SAYIN BAŞKANIMCevap Yaz 2 3 Yayından Kaldır
-
nankör ler siziCevap Yaz 31 10 Yayından KaldırBAHAR: ZORUNA MI GİTTİ BU DAHA BAŞLANGIÇ MÜCADELEYE DEVAM1 Yayından Kaldır
-
oturan gübre çuvalı, sende mi siyasete girdinCevap Yaz 10 13 Yayından KaldırÇİFTETELLİ: sen gibi uslub bilmeyenler siyasete giriyorda. kaan kural neden girmesin ?3 2 Yayından Kaldır
Nihal Olçok'tan AK Parti mesajı: Sensiz buraya kadar Erol Olçok, koyunun olmadığı yerde keçiye "Evliya Çelebi" derler
HDP'den İstanbul seçimi sonrası ilk mesaj: Demokrasi ittifakını örelim, Türkiye'yi demokratikleştirelim
Son Dakika Haberleri