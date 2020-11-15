Juventus'un yıldızı Dybala doğum gününde aşka geldi! Manken sevgilisiyle dudak dudağa poz verdi
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Juventus'un yıldızı Dybala doğum gününde aşka geldi! Manken sevgilisiyle dudak dudağa poz verdi

15.11.2020 20:47 | Son Güncelleme: 15.11.2020 21:00

Bugün 27 yaşını dolduran Juventus'un Arjantinli futbolcusu Paulo Dybala doğum günün sevgilisi Oriana Sabatini ile kutladı. Sabatini, Dybala'la dudak dudağa olduğu bir fotoğrafı "Seni bugün ve her gün biraz daha seviyorum" notuyla paylaştı.

Juventus'un Arjantinli orta saha oyuncusu Paulo Dybala, bugün 27. yaşını sevgilisi Oriana Sabatini ile kutladı.

Sabatini, Dybala'la dudak dudağa olduğu bir fotoğrafı "Seni bugün ve her gün biraz daha seviyorum" notuyla paylaştı.

Juventus'un yıldızı Dybala doğum gününde aşka geldi! Manken sevgilisiyle dudak dudağa poz verdi

"HARİKASIN VE HEPSİNİ HAK RDİYORSUN

24 yaşındaki güzel manken ayrıca paylaşımında "Bu noktada bana imkansız görünse bile; ve bu gün senin için dileğim ve bu seni mutlu görebilmek, ne gerekiyorsa yap. Harikasın ve hepsini hak ediyorsun. Mutlu yıllar hayatım, seni tüm ruhumla ve çok daha fazlasıyla seviyorum!" ifadelerine de yer verdi.

Juventus'un yıldızı Dybala doğum gününde aşka geldi! Manken sevgilisiyle dudak dudağa poz verdi
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