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Juventus'un İtalya Kupası'nda Udinese Zaferi

2019-20 sezonunda İtalya Kupası'nda Udinese ile eşleşen Juventus, Allianz Stadyumu'nda ağırladığı rakibini Gonzalo Higuaín, Douglas Costa Paulo Dybala'nın (2) golleriyle 4-0 gecti ve adini bir üst tura yazdı.

23.01.2020 18:19 | Son Güncelleme: 23.01.2020 18:19

2019-20 sezonunda Kupası'nda ile eşleşen , 'nda ağırladığı rakibini Gonzalo Higuaín, Douglas Costa Paulo Dybala'nın (2) golleriyle 4-0 gecti ve adini bir üst tura yazdı.

Kaynak: Dugout

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