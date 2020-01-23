Juventus'un İtalya Kupası'nda Udinese Zaferi

23.01.2020 18:19 | Son Güncelleme: 23.01.2020 18:19

2019-20 sezonunda İtalya Kupası'nda Udinese ile eşleşen Juventus, Allianz Stadyumu'nda ağırladığı rakibini Gonzalo Higuaín, Douglas Costa Paulo Dybala'nın (2) golleriyle 4-0 gecti ve adini bir üst tura yazdı.