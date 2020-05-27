Juventus Tarihindeki En İyi Hırvat Oyuncular Juventus formasını sırtına geçiren Robert Kovac, Mario Mandzukic, Igor Tudor, Alen Boksic ve Robert Jarni gibi Hırvat yıldızlarla Siyah-Beyaz'lı kulüp tarihindeki en iyi Hırvat oyuncuların videosunu Dugout farkıyla sizler için hazırladık.

Juventus formasını sırtına geçiren Robert Kovac, Mario Mandzukic, Igor Tudor, Alen Boksic ve Robert Jarni gibi Hırvat yıldızlarla Siyah-Beyaz'lı kulüp tarihindeki en iyi Hırvat oyuncuların videosunu Dugout farkıyla sizler için hazırladık. Kaynak: Dugout