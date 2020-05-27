Juventus Tarihindeki En İyi Hırvat Oyuncular
Juventus formasını sırtına geçiren Robert Kovac, Mario Mandzukic, Igor Tudor, Alen Boksic ve Robert Jarni gibi Hırvat yıldızlarla Siyah-Beyaz'lı kulüp tarihindeki en iyi Hırvat oyuncuların videosunu Dugout farkıyla sizler için hazırladık.
27.05.2020 17:07 | Son Güncelleme: 27.05.2020 17:11
Juventus formasını sırtına geçiren Robert Kovac, Mario Mandzukic, Igor Tudor, Alen Boksic ve Robert Jarni gibi Hırvat yıldızlarla Siyah-Beyaz'lı kulüp tarihindeki en iyi Hırvat oyuncuların videosunu Dugout farkıyla sizler için hazırladık.
Kaynak: Dugout