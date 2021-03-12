Juventus'ta Merih Demiral ile sezon sonunda yollar ayrılabilir
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Juventus'ta Merih Demiral ile sezon sonunda yollar ayrılabilir

12.03.2021 18:40 | Son Güncelleme: 12.03.2021 19:08

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Porto'ya elenen Juventus'ta kriz devam ediyor. İtalyan basını, Torino temsilcisindeki oyuncuların geleceklerini tek tek masaya yatırdı. Çıkan haberlere göre, milli futbolcumuz Merih Demiral'ın da içinde bulunduğu birçok ismin takımdan ayrılabileceği iddia edildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Porto'ya elenerek bu sezon çeyrek final yüzü göremeden Avrupa macerasını noktalayan Juventus'ta futbolcuların geleceği tartışılıyor.

DÜNYACA ÜNLÜ YILDIZLAR AYRILIYOR

İtalyan medyasının önemli kuruluşlarından olan Tuttosport, son dönemde alınan sonuçlar doğrultusunda takımda kalması ve gitmesi muhtemel isimlerin listesini çıkardı. Ayrılığa yakın olan isimler arasında dünyaca ünlü yıldızların yer alması futbolseverleri şaşırttı. Frabotta ve Ramsey'nin takımdan gönderilmesine kesin gözüyle bakılırken; aralarında milli futbolcumuz Merih Demiral'ın da bulunduğu iddialı bir listenin takımdaki geleceğinin 'şüpheli' olduğunun altı çizildi.

Juventus'ta Merih Demiral ile sezon sonunda yollar ayrılabilir
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