: Juventus'ta Merih Demiral depremi! Golünü attıktan sonra sakatlandı

12.01.2020 23:35 | Son Güncelleme: 13.01.2020 00:04

A Milli Takımımız'ın EURO 2020 elemelerinde gösterdiği harika performansla finallere kalmasında büyük pay sahibi olan Merih Demiral, son haftalarda gösterdiği performansla Juventus'un vazgeçilmezleri olmayı başarmış ve Matthijs de Ligt'ten formayı kapmıştı.

ÖNCE GOLÜNÜ ATTI, SONRA SAKATLANDI

Serie A'nın 19. haftasında Juventus, Roma'ya konuk olurken 3. dakikada ağları sarsan milli futbolcumuz, Siyah Beyazlı formayla ilk golünü kaydederken, 16. dakikada ise talihsiz bir sakatlık yaşadı.

MATTHJİS DE LİGHT OYUNA DAHİL OLDU

Aleksandar Kolarov ile kafa topuna çıkan Merih Demiral, yere dengesiz düşünce ayak bileğinden sakatlandı. Merih Demiral oyuna girmek için ısrar etse de teknik ekip yıldız futbolcuyu yedek kulübesine aldı ve Matthijs de Ligt yerine dahil oldu.

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