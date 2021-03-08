Juventus'ta Bonucci, Merih Demiral'la ilgili övgü dolu sözler söyledi
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Juventus'ta Bonucci, Merih Demiral'la ilgili övgü dolu sözler söyledi

08.03.2021 19:09 | Son Güncelleme: 08.03.2021 19:23

Juventus'un tecrübeli savunmacısı Leonardo Bonucci, milli yıldızımız Merih Demiral'ın takıma olan etkisini anlattı. Bonucci, "O enerjisini ve coşkusunu takıma aşılayan bir oyuncu. Merih Demiral, bizi coşturuyor" dedi.

Juventus'un tecrübeli isimlerinden Leonardo Bonucci, milli oyuncumuz Merih Demiral'ın etkisini anlattı.

"TAKIMIN ÖNEMLİ BİR PARÇASI"

Şampiyonlar Ligi'ndeki Porto maçı öncesinde basın toplantısında konuşan İtalyan stoper, "Merih Demiral gün geçtikçe kendinden daha da emin bir oyuncu haline geliyor. Geçirdiği sakatlığın ardından fiziksel ve mental olarak eski haline dönmesi biraz zaman aldı. Takımın önemli bir parçası olduğunu bir kez daha ispatladı. O enerjisini ve coşkusunu takıma aşılayan bir oyuncu. Merih Demiral, bizi coşturuyor." dedi.

Juventus'ta Bonucci, Merih Demiral'la ilgili övgü dolu sözler söyledi

Merih Demiral bu sezon Juventus'ta 22 maçta 1521 dakika süre aldı ve 1 de golle skora katkı verdi. Juventus, 2-1 yenildiği ilk maçın rövanşında 9 Mart Salı günü 23:00'te Porto'yu evinde konuk edecek.

Juventus'ta Bonucci, Merih Demiral'la ilgili övgü dolu sözler söyledi
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