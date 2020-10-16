Juventus, PSG'li Kylian Mbappe için 395 milyon euro ödemeye hazır

PSG'nin Fransız yıldızı Kylian Mbappe'yi kadrosuna katmayı planlayan Juventus, 395 milyon euroyu gözden çıkardı. Transferin gerçekleşebilmesi için İtalyan devinin Cristiano Ronaldo ile yolların ayrılması gerekebilir.

İtalya Serie A Ligi devi Juventus, sansasyonel bir transfer hamlesiyle ses getirmeye hazırlanıyor.

Çizme'nin yüksek tirajlı spor gazetelerinden Tuttosport'un haberine göre Torino temsilcisi, Fransa Ligue 1'in son şampiyonu Paris Saint-Germain'de forma giydiği 127 maçta 92 kez rakip fileleri havalandırma başarısı gösteren Kylian Mbappe için 395 milyon euroyu gözden çıkarmış durumda.

Fransız temsilcisinin, Neymar'ı kadrosuna katabilmek için Barcelona'ya ödediği rekor bonservis bedelinden 175 milyon euro daha fazla olan bu teklif karşısında nasıl bir tutum sergileyeceği ise şimdiden merak konusu oldu.

RONALDO İLE YOLLAR AYRILABİLİR

Ne var ki Juventus'un, kadrosunda bulundurduğu Cristiano Ronaldo'ya ek olarak haftada 395 bin euro kazanan Fransız golcünün de maaşını karşılayabilmesi pek de mümkün görünmüyor. Bu nedenle siyah beyazlılar, Mbappe transferinde aşama kaydedildiği takdirde 91 resmi maça 68 gol sığdıran Portekizli yıldızın takımdan ayrılışının önünü açacak.

Geride bıraktığımız transfer döneminde adı sıkça PSG ile anılan Ronaldo'nun ünlü menajeri Jorge Mendes'in Fransız ekibiyle bir dizi görüşme gerçekleştirdiği de biliniyor.