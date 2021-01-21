Juventus, Napoli'yi 2-0 yenerek İtalya Super Kupası'nın sahibi oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Juventus, Napoli'yi 2-0 yenerek İtalya Super Kupası'nın sahibi oldu

21.01.2021 01:03 | Son Güncelleme: 21.01.2021 01:08
Juventus, Napoli'yi 2-0 yenerek İtalya Super Kupası'nın sahibi oldu

İtalya Süper Kupa finalinde Napoli ile karşılaşan Juventus, sahadan 2-0 galip ayrıldı ve İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu. Siyah beyazlılar, kupayı 9. kez müzesine götürmüş oldu.

İtalya Süper Kupa finalinde Juventus ile Napoli karşı karşıya geldi. MAPEI Stadı'nda oynanan karşılaşmayı siyah beyazlılar, ikinci yarıda attığı gollerle kazandı.

İlk yarısı golsüz biten karşılaşmanın 64. dakikasında Juventus, Ronaldo'nun golüyle öne geçti. Napoli, Eljif Elmas ve Mertens kozlarını sahaya sürerek beraberliği bulmaya çalıştı. 80. dakikada Insigne penaltı vuruşundan yararlanamadı. Dakikalar 90+5'i gösterdiğinde Morata'nın golüyle skor 2-0 oldu ve kupa Juventus'un oldu.

9. KUPA ZAFERİ

Juventus, bu galibiyetle tarihinin 9. Süper Kupa şampiyonluğunu kazanmış oldu.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ümit Özdağ Yaşar Güler Nikol Paşinyan Mustafa Destici
Magazin Can Yaman Cemre Kemer Aleyna Tilki Jennifer Lopez
Spor Ömer Ali Arda Turan Erol Bulut Hamza Hamzaoğlu Ömer Ali Şahiner
Tüm Haberler Joe Biden Beyaz Saray Denizlispor Donald Trump
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Juventus, Napoli'yi 2-0 yenerek İtalya Super Kupası'nın sahibi oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.1.2021 01:08:33. #1.14#
title