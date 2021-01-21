Juventus, Napoli'yi 2-0 yenerek İtalya Super Kupası'nın sahibi oldu

İtalya Süper Kupa finalinde Napoli ile karşılaşan Juventus, sahadan 2-0 galip ayrıldı ve İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu. Siyah beyazlılar, kupayı 9. kez müzesine götürmüş oldu.