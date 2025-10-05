Juventus Milan CANLI İZLE şifresiz! Serie A Juventus Milan maçı ne zaman?

İtalya Serie A'da nefesleri kesecek Juventus ile Milan randevusu öncesinde sporseverler, "Maç saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?" sorusuna yanıt arıyor. Büyük bir çekişmeye sahne olması beklenen dev karşılaşma öncesinde, canlı yayın detayları ve izleme alternatifleri merakla sorgulanıyor. İşte Juventus – Milan maçına dair yayın saati, yayıncı kanal ve canlı izleme bilgileriyle tüm ayrıntılar...

JUVENTUS MİLAN MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalya Serie A'da haftanın en önemli karşılaşmalarından biri olan Juventus – Milan maçı, futbolseverlerle S Sport Plus, Tivibu Spor 1 ve S Sport 2 ekranlarından buluşacak. Karşılaşma, bu platformlar üzerinden canlı olarak izlenebilecek. S Sport Plus yayınlarını uydu aracılığıyla ve internet üzerinden şifreli olarak takip etmek mümkün olacak.

JUVENTUS MİLAN MAÇI SAAT KAÇTA?

Dev mücadele, 5 Ekim Pazar günü oynanacak. Futbol tutkunlarının heyecanla beklediği Juventus – Milan maçı, 21.45'te başlayacak.

JUVENTUS MİLAN MAÇI KAÇ KAÇ?

Henüz başlamayan karşılaşmanın canlı skor ve maç sonucu bilgileri, müsabakanın başlama düdüğüyle birlikte anlık olarak güncellenecek. Maç boyunca skor değişimleri, önemli pozisyonlar ve gelişmeler canlı olarak takip edilebilecek.

JUVENTUS MİLAN MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Juventus ile Milan arasındaki bu kritik Serie A mücadelesi, Torino'daki Allianz Stadyumu'nda oynanacak. İki dev takım, şampiyonluk yarışında önemli bir avantaj elde etmek için sahaya çıkacak.