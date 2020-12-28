Juventus, Mesut Özil'i kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor

Ali Koç yönetimindeki Fenerbahçe, uzun bir süredir Mesut Özil ile ilgileniyor. Geçtiğimiz günlerde Emre Belözoğlu ve Acun Ilıcalı'nın bu transfer için Mesut Özil'i ziyaret ettiği iddia edilmişti. İtalyan basınında yer alan bir haberde Juventus, Mesut Özil'i kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.

Türk asıllı Alman oyuncu Mesut Özil'in yeni adresi merak ediliyor. Orta saha oyuncusu için Amerika ve Arap ülkeleri sıkça konuşulurken, İtalya'dan flaş bir iddia geldi.

TuttoSpor'un haberine göre Mesut Özil, menajeri aracılığıyla İtalyan devi Juventus'la iletişime geçti.

6 AYLIK PLAN

32 yaşındaki Mesut Özil'in yüklü maaş çeki yüzünden Arsenal'in erken ayrılığa izin vereceği konuşuluyor. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan oyuncunun, Ocak ayında ayrılması bekleniyor.

Ocak'tan itibaren Dünya Kupası şampiyonu oyuncunun maaşından geriye kalan ücret 10 milyon avro civarında olacak. Arsenal'in bu ücretin yarısını üstlenmesi halinde, Juventus'da diğer yarısını üstlenerek Mesut'u kadrosuna katabilir.

RAMSEY VE BUFFON SÖZLERİ

Arsenalli Meust Özil geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabındaki soru cevapta Juventuslu oyuncular üzerine konuştu.

Mesut Özil Twitter'daki yazısında; "Gigi Buffon'la beraber oynamayı hayal ediyorum. O harika bir insan ve şampiyon. Ramsey de fantastik bir oyuncu, onunla beraber oynamak güzeldi." dedi.