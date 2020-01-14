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Juventus, Merih'in sahalara ne zaman döneceğini açıkladı

Juventus Kulübü, Roma maçında sakatlanan milli oyuncumuz Merih Demiral'ın 6-7 ay sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

14.01.2020 22:45 | Son Güncelleme: 14.01.2020 22:54
Juventus, Merih'in sahalara ne zaman döneceğini açıkladı

'un 'ya karşı oynadığı maçında çapraz bağları kopan ile ilgili kulübünden resmi açıklama geldi. Juventus Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Merih Demiral ameliyat oldu ve operasyon oldukça başarılı geçti. Sahalara dönme süreci ortalama 6-7 ay olacak." ifadelerine yer verildi.

"AVRUPA ŞAMPİYONASI'NDA GÖRÜŞÜRÜZ" DEMİŞTİ

Genç oyuncu, sosyal medya hesabından "Dün yaşadığım talihsiz sakatlığın ardından desteklerini esirgemeyip yanımda olan kulüplerine, sporcu arkadaşlarıma ve tüm futbolseverlere çok teşekkür ederim.Çok daha güçlü döneceğimden şüpheniz olmasın. Avrupa Şampiyonası'nda görüşürüz" paylaşımında bulunmuştu.


Haber Videosu

: Juventus, Merih'in sahalara ne zaman döneceğini açıkladı
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