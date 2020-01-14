Juventus, Merih'in sahalara ne zaman döneceğini açıkladı
Juventus Kulübü, Roma maçında sakatlanan milli oyuncumuz Merih Demiral'ın 6-7 ay sahalardan uzak kalacağını açıkladı.
Juventus'un Roma'ya karşı oynadığı İtalya Serie A maçında çapraz bağları kopan Merih Demiral ile ilgili kulübünden resmi açıklama geldi. Juventus Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Merih Demiral ameliyat oldu ve operasyon oldukça başarılı geçti. Sahalara dönme süreci ortalama 6-7 ay olacak." ifadelerine yer verildi.
"AVRUPA ŞAMPİYONASI'NDA GÖRÜŞÜRÜZ" DEMİŞTİ
Genç oyuncu, sosyal medya hesabından "Dün yaşadığım talihsiz sakatlığın ardından desteklerini esirgemeyip yanımda olan spor kulüplerine, sporcu arkadaşlarıma ve tüm futbolseverlere çok teşekkür ederim.Çok daha güçlü döneceğimden şüpheniz olmasın. Avrupa Şampiyonası'nda görüşürüz" paylaşımında bulunmuştu.
Haber Videosu: Juventus, Merih'in sahalara ne zaman döneceğini açıkladı
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Geçmiş olsunCevap Yaz Yayından Kaldır
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BOŞVER ZATEN PEK İSTEKLİ DEĞİLDİ SON ZAMANLARDA. PEHHCevap Yaz 1 10 Yayından Kaldır
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Hangi gezegende yasiyon ?? Adam italya ligini sallio3 Yayından Kaldır
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Boyle bir sanssizlik olamaz arkadas ya nedir bizimkilerin basina gelenler o sisko de light e gun dogdu ya en cok ona uzuluyorumCevap Yaz 3 Yayından Kaldır