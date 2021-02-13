Juventus, Merih için Liverpool'dan gelen 57 milyon euroluk teklifi reddetti
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Juventus, Merih için Liverpool'dan gelen 57 milyon euroluk teklifi reddetti

13.02.2021 13:12 | Son Güncelleme: 13.02.2021 13:20

Juventus'ta gösterdiği performansla adından söz ettiren milli futbolcu Merih Demiral için Liverpool 57 milyon euro teklif etti. Ancak siyah beyazlılar, bu astronomik teklifi geri çevirdi.

Inter maçındaki müthiş performansıyla Juventus'a İtalya Kupası'nda finali getiren Merih Demiral, transferin göz ismi olmaya devam ediyor.

İngiliz basını, Merih Demiral'la ilgili bomba bir iddiayı gündeme taşıdı. İngilizler, Juventus'un transfer döneminde Merih Demiral için Liverpool'dan gelen 57 milyon euroluk teklifi reddettiğini yazdı.

Haberde "Genellikle yedek kulübesinde olan bir futbolcuya gelen bu teklif Juventus için oldukça cazipti. Ancak kulübün geleceğini de göz önünde bulundurarak onu takımda tutma kararı aldılar" ifadeleri kullanıldı.

BONUCCI-CHIELLINI'NİN HALEFİ MERİH-DE LIGT

Juventus'un Inter maçında gösterdiği performansla Merih Demiral için ne kadar doğru bir karar verdiğinin ortaya çıktığı belirtilirken, Merih - De Ligt ikilisinin Juventus'ta Bonuccia-Chiellini savunmasının halefi olduğunun altı çizildi. Ayrıca Merih'in bu formunun sürmesinin Juventus'un onu takımda tutmaya devam edeceği anlamına geldiği de vurgulandı.

Juventus, Merih için Liverpool'dan gelen 57 milyon euroluk teklifi reddetti
Haber Yorumları (1)
CİMBOMLU: iyi defans oyunculari bukadar ucuz olamaz hele gene merih olursa en az 100 milyon olmali asasi kurtarmaz.
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