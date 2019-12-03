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Juventus, Merih için 50 milyon euro istiyor

İtalyan devi Juventus, milli oyuncu Merih Demiral için 50 milyon euro bonservis bedeli belirledi.

03.12.2019 17:16 | Son Güncelleme: 03.12.2019 17:29
Juventus, Merih için 50 milyon euro istiyor

forması giyen 'ın bonservis bedeli belli oldu. 'un haberine göre, son dönemde Türk yıldız için gelen teklifler sonrası Juventus yeni bir karar aldı.

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Habere göre, Manchester United, Arsenal ve Milan'ın yakından izlediği, 36 milyon euro civarı bir teklif hazırladığı genç stoper için 50 milyon euro bonservis bedeli belirlendi. Başkan Agnelli'nin Merih Demiral'ı 50 milyon Euro'dan az bir ücrete göndermeye sıcak bakmadığı aktarıldı.


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: Juventus, Merih için 50 milyon euro istiyor
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