Juventus-Dinamo Kiev maçıyla Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez bir kadın hakem düdük çalacak
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Juventus-Dinamo Kiev maçıyla Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez bir kadın hakem düdük çalacak

01.12.2020 00:10 | Son Güncelleme: 01.12.2020 00:14
Juventus-Dinamo Kiev maçıyla Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez bir kadın hakem düdük çalacak

Şampiyonlar Ligi'nde çarşamba günü oynanacak Juventus-Dinamo Kiev karşılaşmasını Fransız hakem Stephanie Frappart yönetecek. Böylece Devler Ligi'nde ilk kez bir kadın hakem düdük çalmış olacak.

Fransız hakem Stephanie Frappart, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde tarihe geçmeye hazırlanıyor.

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda 2 Aralık Çarşamba günü oynanacak Juventus-Dinamo Kiev maçını Stephanie Frappart yönetecek.

36 yaşındaki Frappart, Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda düdük çalan ilk kadın hakem olacak.

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SÜPER KUPA FİNALİNİ YÖNETMİŞTİ

Frappart, geçen yıl da Liverpool ile Chelsea arasında oynanan UEFA Süper Kupa maçını yöneterek tarihe geçmişti.

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