Juventus-Dinamo Kiev maçıyla Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez bir kadın hakem düdük çalacak

Şampiyonlar Ligi'nde çarşamba günü oynanacak Juventus-Dinamo Kiev karşılaşmasını Fransız hakem Stephanie Frappart yönetecek. Böylece Devler Ligi'nde ilk kez bir kadın hakem düdük çalmış olacak.