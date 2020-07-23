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Juventus, deplasmanda Udinese'ye 2-1 yenildi

İtalya Serie A'nın 35. haftasında Juventus, Udinese'ye konuk oldu. Torino ekibi, kazanması halinde şampiyon olacağı maçta rakibine son dakika golüyle 2-1 mağlup oldu.

Juventus, deplasmanda Udinese'ye 2-1 yenildi
23.07.2020 22:46 | Son Güncelleme: 23.07.2020 22:50

İtalya Serie A'nın 35. haftasında lider Juventus ile Udinese karşı karşıya geldi. Siyah beyazlılar, kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edeceği maçta rakibine son dakika golüyle 2-1 yenildi.

Torino ekibinin tek sayısı 42. dakikada Matthijs De Ligt'ten geldi. Udinese'ye galibiyeti getiren golleri ise 52'de Ilija Nestorovski ve 90'da Seko Fofana attı.

Sezonun son 3 haftasına 80 puanla lider giren Juventus, bu mağlubiyetle en yakın takipçisi Atalanta ile puan farkını 9 puana çıkarıp bu hafta şampiyonluğunu ilan etme şansını yitirdi. Düşme korkusu yaşayan Udinese ise bu sonuçla puanını 39'a yükseltti.

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