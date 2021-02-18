Juventus deplasmanda Porto'ya 2-1 mağlup oldu
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Juventus deplasmanda Porto'ya 2-1 mağlup oldu

18.02.2021 00:51 | Son Güncelleme: 18.02.2021 00:57
Juventus deplasmanda Porto'ya 2-1 mağlup oldu

Şampiyonlar Ligi'nde Porto'ya konuk olan Juventus, sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Siyah beyazlılarda maça yedek kulübesinde başlayan milli futbolcu Merih Demiral, 35. dakikada oyuna dahil oldu.

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda ilk maçında Porto ile Juventus karşı karşıya geldi. Portekiz'de oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip kazandı.

Maça adeta golle başlayan Porto henüz ilk dakikada Taremi ile 1-0 öne geçti. Lacivert beyazlılarda Karşılaşmanın 46. dakikasında bu kez Moussa Marega sahne aldı ve skor 2-0'geldi. Skoru belirleyen gol 81. dakikada Juventus'lu Chiesa'dan geldi ve Porto sahadan 2-1 galip ayrıldı.

RÖVANŞ MAÇI MART AYINDA OYNANACAK

İki takım arasındaki rövanş karşılaşnası 9 Mart Salı günü İtalya'da oynanacak.

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