Juventus, deplasmanda Dinamo Kiev'i 2-0 yendi
20.10.2020 22:00 | Son Güncelleme: 20.10.2020 22:14
Şampiyonlar Ligi'nde G Grubu'nun ilk maçında milli futbolcu Merih Demiral'ın forma giydiği Juventus, deplasmanda Dinamo Kiev'i Alvaro Morata'nın golleriyle 2-0 mağlup etti.
Şampiyonlar Ligi'nde sezonun açılış maçlarından birinde Juventus, deplasmanda Dinamo Kiev ile karşı karşıya geldi. NSC Olimpiyskiy Stadı'nda oynanan mücadeleyi siyah beyazlılar 2-0'lık skorla kazandı.
Juventus'a galibiyeti getiren goller, 46. ve 84. dakikalarda yeni transfer Alvaro Morata'dan geldi. Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan milli oyuncumuz Merih Demiral, 19. dakikada Chiellini'nin sakatlığı sonrasında oyuna dahil oldu.
G Grubu'nun 2. haftasında Juventus evinde Barcelona ile dev maça çıkacakken, Dinamo Kiev deplasmanda Ferençvaros'a konuk olacak.
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