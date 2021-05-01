Juventus'a transfer olmak için AB vatandaşı statüsünde gözükmesi istenen Uruguaylı Luis Suarez, girdiği sınavda kopya çekti
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Juventus'a transfer olmak için AB vatandaşı statüsünde gözükmesi istenen Uruguaylı Luis Suarez, girdiği sınavda kopya çekti

Haberler.com - Haberler | Spor

AB vatandaşı statüsünde gözükmesi istenen Uruguaylı Luis Suarez, İtalyan vatandaşlığına kabul edilmesini sağlayacak dil sınavında kopya çekti. Vatandaşlık için girdiği dil sınavını Suarez'in çok hızlı bir şekilde bitirmesi dikkat çekti. Sınav yerindeki görevlilerin, Uruguaylı futbolcu Luis Suarez'e cevapları verdiği belirtildi.

Luiz Suarez de kopya çekiyormuş... İtalyan ekibi Juventus'a transferi gündemde olan Uruguaylı yıldızın AB vatandaşı statüsünde oynayabilmek için girmesi gereken vatandaşlık dil sınavı birçok tartışmaya yol açtı. İtalyan vatandaşlığı alması gereken ve bunun için de dil sınavına giren Suarez'in çok hızlı bir şekilde salondan ayrılması dikkat çekti.

GÖREVLİLER VERDİ

Sınav yerindeki görevlilerin, Suarez'e cevapları verdiği iddia edildi. Tartışmalı sınavın görüntülerinde salondan hızlıca çıkan Suarez ise bu konu hakkında bir açıklama yapmadı.

Juventus'a transfer olmak için AB vatandaşı statüsünde gözükmesi istenen Uruguaylı Luis Suarez, girdiği sınavda kopya çekti

RONALDO'NUN YERİNE

Bu gelişmenin ardından Cristiano Ronaldo'nun ayrılık dedikoduları daha da kuvvetlendi. Ancak Ronaldo'nun kazandığı yıllık ücreti şu anki koşullarda bir takımın ödemesi zor gözüküyor. Görünüşte Suarez ve Ronaldo ya partner olacak ya da Ronaldo ayrılacak.

Juventus'a transfer olmak için AB vatandaşı statüsünde gözükmesi istenen Uruguaylı Luis Suarez, girdiği sınavda kopya çekti
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