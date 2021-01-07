Juventus'a evinde 3-1 mağlup olan Milan, bu sezon ilk kez yenildi
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Juventus'a evinde 3-1 mağlup olan Milan, bu sezon ilk kez yenildi

07.01.2021 00:36 | Son Güncelleme: 07.01.2021 00:40
Juventus'a evinde 3-1 mağlup olan Milan, bu sezon ilk kez yenildi

İtalya Serie A'nın 16. haftasında lig lideri konuk ettiği Juventus'a 3-1 mağlup oldu. Böylece kırmızı siyahlılar, bu sezon ligde ilk yenilgisini almış oldu.

İtalya Serie A'nın 16. haftası büyük bir maça sahne oldu. Lig lideri Milan, konuk ettiği ezeli rakibi Juventus'a mağlup oldu.

Siyah beyazlılara galibiyeti getiren goller, 18. ve 62. dakikalarda Federico Chiesa ile 76. dakika Weston McKennie'den geldi. Milan'nın tek sayısını ise 41. dakikada Davide Calabria kaydetti. Kırmızı siyahlılarda maça ilk 11'de başlayan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu 90 dakika oyunda kaldı. Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Merih Demiral ise 87. dakikada oyuna dahil oldu.

Bu sonuçla ligde bu sezon ilk mağlubiyetini alan Milan, 37 puanda kaldı. Juventus ise puanını 30'a yükselterek rakibiyle arasındaki farkı 7'ye indirdi.

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