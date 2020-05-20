Juventus'un yıldızı Miralem Pjanic, Şafak Sezer'in canlı yayınına katıldı: Hedef ben miyim Tayfun Serie A ekiplerinden Juventus'ta forma giyen Miralem Pjanic, Serdar Ortaç ve Şafak Sezer'in Instagram canlı yayınına katıldı. Pjanic'in Kolpaçino'daki "Hedef ben miyim Tayfun" repliğini yazması dikkatlerden kaçmazken, Şafak Sezer o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

49 yaşındaki komedyen Şafak Sezer ile şarkıcı Serdar Ortaç, geçtiğimiz günlerde Instagram hesabı üzerinden canlı yayın yapmıştı. Kutsal Damacana filminde rol alan Ersin Korkut ve Büşra Pekin hakkında yaptığı yorumlarla dikkatleri üzerine çeken Şafak Sezer, Juventus'un başarılı orta saha oyuncusu Miralem Pjanic'in canlı yayına bağlanmasıyla büyük şaşkınlık yaşadı.

"HEDEF BEN MİYİM TAYFUN"

Canlı yayına konuk olan Pjanic'in Kolpaçino'daki "Hedef ben miyim Tayfun" repliğini yazması dikkatlerden kaçmadı. Şafak Sezer ise o anları sosyal medya hesaplarından "Ya babacım iyisin hoşsun da ama her yerden çıkıyorsun ya" notuyla paylaştı.