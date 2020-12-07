Jurgen Klopp: ''Anfield'da Büyücü Bir Geceydi''
07.12.2020 17:10 | Son Güncelleme: 07.12.2020 17:15
Jurgen Klopp Liverpool'un, iki bin taraftarı önünde Wolves karşısındaki 4-0'lık galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu. 'Mükemmel bir gece' olarak değerlendirdiği maçta, mart ayından bu yana Anfield'da ilk kez taraftarların ağzından ''Asla Yalnız Yürümeyeceksin" şarkısı yankılandı.
Jurgen Klopp Liverpool'un, iki bin taraftarı önünde Wolves karşısındaki 4-0'lık galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu. 'Mükemmel bir gece' olarak değerlendirdiği maçta, mart ayından bu yana Anfield'da ilk kez taraftarların ağzından "Asla Yalnız Yürümeyeceksin" şarkısı yankılandı.
Kaynak: Dugout