Jurgen Klopp: ''Anfield'da Büyücü Bir Geceydi''

Jurgen Klopp Liverpool'un, iki bin taraftarı önünde Wolves karşısındaki 4-0'lık galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu. 'Mükemmel bir gece' olarak değerlendirdiği maçta, mart ayından bu yana Anfield'da ilk kez taraftarların ağzından ''Asla Yalnız Yürümeyeceksin" şarkısı yankılandı.