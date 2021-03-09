Jürgen Klopp, Almanya A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü olacağına yönelik iddiaları yalanladı

Almanya A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Joachim Löw'ün milli takımı bırakacağını açıklamasının ardından, yerine kimin geçeceği merak konusu oldu. Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp, göreve kendisinin geleceği iddiaları hakkında konuştu. Klopp, "Bu yaz Almanya Milli Takımı için uygun muyum? Hayır" dedi.

Liverpool menajeri Jürgen Klopp, Löw'ün EURO2020 sonrası Alman Milli Takımı'ndaki görevini bırakacağını açıklamasının ardından göreve kendisinin geleceği iddiaları hakkında konuştu.

"BİR SÜRÜ İYİ ALMAN YÖNETİCİ VAR"

Almanya Milli Takımı'nda Löw'den sonra görev almayacağını ve bu yaz için uygun olmadığını ifade eden Löw, "Bu yaz Almanya Milli Takımı için uygun muyum? Hayır. Alman Milli Takımı için potansiyel bir teknik direktör adayı değilim. Löw uzun yıllar boyunca inanılmaz bir iş çıkardı. Anladığım kadarıyla EURO2020'nin vurgusunu yapmak istiyor ve sonra başka biri takımın başına gelecek. Bir sürü iyi Alman yönetici var" şeklinde konuştu.

"SÖZLEŞMEYE SADIK KALIRSIN"

Liverpool ile 3 yıl daha sözleşmesinin olduğunu ifade eden Klopp, "Liverpool'da üç yılım kaldı, değil mi? Çok basit. Bir sözleşme imzalarsın ve o sözleşmeye sadık kalırsın. Mainz ve Dortmund'daki sözleşmelere sadık kaldım" dedi.