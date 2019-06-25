Judo: Ümitler Avrupa Şampiyonası

Milli judocular, Polonya'da düzenlenecek Ümitler Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 27-29 Haziran tarihlerinde başkent Varşova'da gerçekleştirilecek turnuvaya, Türkiye'den 10 kadın ve 7 erkek sporcu katılacak.

Bugün Polonya'ya giden kafilede yer alan milli sporcular şöyle:

Kadınlar:

40 kilo: Ecre Alayıldız, Doğa Sevgi Süren

44 kilo: Merve Azak, Hanife Özcan

48 kilo: Buketnur Karabulut, Sıla Ersin

57 kilo: Özlem Yıldız

63 kilo: Ayten Mediha Yeksan, Habibe Afyonlu

+70 kilo: Hilal Öztürk

Erkekler:

50 kilo: Yunus Emre Esenboğa

55 kilo: Berat Bahadır

60 kilo: Mehmet Ali Demirel

63 kilo: Musa Şimşek, Mehmet Hüdai Özgürbüz

81 kilo: Can Ata Demirtaş

+90 kilo: Münir Ertuğ

Kaynak: AA