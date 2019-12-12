Haberler » Spor » Judo Genç ve Genç A Güreş Yarışmaları sona erdi - Spor

Judo Genç ve Genç A Güreş Yarışmaları sona erdi

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Judo Genç ve Genç A Güreş Yarışmaları sona erdi.

12.12.2019 11:13 | Son Güncelleme: 12.12.2019 11:18
Judo Genç ve Genç A Güreş Yarışmaları sona erdi

Gençlik ve İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Judo Genç ve Genç A Güreş Yarışmaları sona erdi.


İstasyon Kapalı Spor Salonu'nda yapılan müsabakalar renkli görüntülere sahne oldu. Birbirinden çekişmeli mücadelelerin olduğu organizasyonda dereceye giren sporculara madalyaları Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Neslihan Leblebicioğlu tarafından takdim edildi. Organizasyon çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi. - BİLECİK

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler