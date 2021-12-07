Judo Federasyon Başkanı Huysuz, IJF Akademi kursu katılımcılarıyla buluştu

Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, Uluslararası Judo Federasyonu (IJF) Akademi antrenör kursuna katılanlarla bir araya geldi.

Başkan Sezer Huysuz; Türkiye Judo Federasyonu, IJF ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinin iş birliğiyle gerçekleşen antrenör kursuna katılanlara ve akademi eğitmenlerine çalışmalarında başarılar diledi.

Huysuz, federasyonun hizmet binasında devam eden kursta yaptığı konuşmada "Sizler, IJF Akdemi eğitmenlerinin verdiği bilgi ve teknikleri öğrencilerinize aktararak, altyapımızın gelişmesine öncülük edeceksiniz." ifadelerini kullandı.

AA / Halil İbrahim Avşar - Spor Haberleri

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