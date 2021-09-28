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Joseph Attamah ilk golünü attı

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Joseph Attamah ilk golünü attı

Yukatel Kayserispor'un Ganalı futbolcusu Joseph Attamah, bu sezon ilk golünü kaydetti.

Yukatel Kayserispor'un Ganalı futbolcusu Joseph Attamah, bu sezon ilk golünü kaydetti.

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor'un orta saha futbolcusu Joseph Attamah, Giresunspor deplasmanında kendisinin bu sezonki ilk golünü attı. Karşılaşmanın 17.dakikasında Bernard Mensah'ın kullandığı köşe vuruşu sonrası topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçiren Joseph Attamah gol sonrası büyük sevinç yaşamıştı.

Ganalı oyuncu ikinci yarıda yerine Portekizli Manuel Fernandes'e bıraktı. Attamah, geride kalan 7 maçta forma giyerken 1 gol attı ve 1 asist yaptı.

(Yüksel Yıkılmaz/İHA)

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