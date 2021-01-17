Beşiktaşlı Josef de Souza sözünde durdu, buz tutmuş havuza atladı
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Beşiktaşlı Josef de Souza sözünde durdu, buz tutmuş havuza atladı

17.01.2021 23:29 | Son Güncelleme: 18.01.2021 00:17

Galatasaray'ı 2-0 yendikleri maçta takımının ilk golünü atan Beşiktaşlı futbolcu Josef de Souza, mücadele sonrası eşine verdiği sözde durdu ve buz tutan havuza atladı.

Süper Lig'in 19. haftasındaki dev derbide Beşiktaş, sahasında Galatasaray'ı konuk etti. İlk yarısı golsüz sonuçlanan maçta ev sahibi siyah-beyazlılar, Josef ve N'Koudou'nun ayağından gelen gollerle rakibini 2-0 mağlup etti ve son 7 maçtaki 6. galibiyetini aldı.

BUZ GİBİ SUYA ATLADI

Mücadele öncesi eşine 'Gol atarsam, havuza gireceğim' diyen Josef de Souza, bu sözünü tuttu. Karşılaşmanın 79. dakikasında siyah-beyazlıların ilk golünü kaydeden Brezilyalı oyuncu, maç sonu evinin bahçesinde bulunan ve içi buz tutan suya atladı.

Beşiktaşlı Josef de Souza sözünde durdu, buz tutmuş havuza atladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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