Josef'in performansı yorumcu Volkan Demirel'i şaşırttı: Bizdeyken böyle değildi - Haberler Spor
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Josef'in performansı yorumcu Volkan Demirel'i şaşırttı: Bizdeyken böyle değildi

Haberler.com - Haberler | Spor

Yayıncı kuruluşta yorumculuk yapan Volkan Demirel, eski takım arkadaşı Josef'in Beşiktaş'taki performansı değerlendirdi. Demirel, "Süper Lig'in en iyisi. Daha önce de söylemiştim. Bizdeyken de iyiydi ama Beşiktaş'ta daha başka. Oyununu üst seviyeye çıkardı" dedi.

Beşiktaş'ın ön liberosu Josef De Souza, dün bilinen top kesme özelliklerinin yanı sıra yüzde 100 pas isabeti sağladı. Josef'in bu performansında Pjanic'le birlikte oynaması da önemli etken oldu. Volkan Demirel de beIN Sports'ta bu duruma dikkat çekti.

Josef'in performansı yorumcu Volkan Demirel'i şaşırttı: Bizdeyken böyle değildi

"ÇOK DAHA BÜYÜK GELİŞİM GÖSTERDİ"

Volkan Demirel "Josef de Souza, Süper Lig'in en iyisi. Daha önce de belirtmiştim, bizde oynarken de iyiydi ama Beşiktaş'ta daha başka. Beşiktaş'ta fiziğin yanı sıra teknik olarak da iyi ve çok daha büyük gelişim gösterdi" ifadelerini kullandı.

Josef'in performansı yorumcu Volkan Demirel'i şaşırttı: Bizdeyken böyle değildi

Josef'in performansı yorumcu Volkan Demirel'i şaşırttı: Bizdeyken böyle değildi
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Yorumlar (1)
Hamza Topal:Derhal milli takıma alın ön libero ihtiyaç var buda Souza neden olmasın.
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Haber: Josef'in performansı yorumcu Volkan Demirel'i şaşırttı: Bizdeyken böyle değildi - Haberler Spor
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