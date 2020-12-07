Josef de Souza'nın Porto Forması İle En İyi Anları

Brezilyalı orta saha Josef de Souza, Porto forması ile 39 maça çıktı ve bir Avrupa Ligi (2010-11), iki Portekiz ligi şampiyonluğu (2010-11 ve 2011-12) dahil olmak üzere dört kupa kazandı. Gelin Josef'in FC Porto'daki en iyi anlarına göz atın.