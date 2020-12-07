Josef de Souza'nın Porto Forması İle En İyi Anları
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Josef de Souza'nın Porto Forması İle En İyi Anları

07.12.2020 17:10 | Son Güncelleme: 07.12.2020 17:14

Brezilyalı orta saha Josef de Souza, Porto forması ile 39 maça çıktı ve bir Avrupa Ligi (2010-11), iki Portekiz ligi şampiyonluğu (2010-11 ve 2011-12) dahil olmak üzere dört kupa kazandı. Gelin Josef'in FC Porto'daki en iyi anlarına göz atın.

Brezilyalı orta saha Josef de Souza, Porto forması ile 39 maça çıktı ve bir Avrupa Ligi (2010-11), iki Portekiz ligi şampiyonluğu (2010-11 ve 2011-12) dahil olmak üzere dört kupa kazandı. Gelin Josef'in FC Porto'daki en iyi anlarına göz atın.

Josef de Souza'nın Porto Forması İle En İyi Anları

Kaynak: Dugout

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