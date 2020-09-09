Josef de Souza kimdir? Josef de Souza kaç yaşında, nereli? Josef de Souza hangi takımda oynuyor? Başarılı futbolcu Josef de Souza, Al Ahli takımında top koşturuyor. Brezilyalı golcü Souza, profesyonel kariyerine 2008 yılında Vasco de Gama takımında başladı. İşte, Josef de Souza kariyeri...

Josef de Souza, 2011 yılında UEFA Avrupa Ligi, Portekiz Ligi ve Portekiz Kupası'nı kazandı. 4 Temmuz 2015 itibarı ile Fenerbahçe SK ile görüşmelere başladığı bildirildi. Arabistan liginde forma giyen futbolcu Josef de Souza hayatı haebrimizde.

JOSEF DE SOUZA DİAS KİMDİR?

Josef de Souza Dias ya da bilinen adıyla Souza 11 Şubat 1989 tarihinde Rio de Janeiro'da dünyaya geldi. Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Ahli'de oynamaktadır.

Profesyonel kariyerine 2008 yılında Vasco de Gama'da başlayan Josef de Souza 2010 yılında Porto'ya transfer oldu. 2011 yılında UEFA Avrupa Ligi, Portekiz Ligi ve Portekiz Kupası'nı kazandı. 2012 yılında Grêmio'ya kiralandı.

2013 yılında Gremio Josef de Souza'yı Porto'dan 3.75 milyon euro karşılığında transfer oldu.2014 yılında Sao Paulo'ya kiralandı. 2014-2015 sezonunda Gremio'dan bonservissiz Sao Paulo'ya transfer oldu. Sao Paulo'da kendini çok iyi gösterdi ve Brezilya millî takımının antrenörü Dunga'nın ilgisini çekti ve 11 Ekim 2014 yılında seçildi. Millî takımda 3 maç oynadı.

4 Temmuz 2015 itibarı ile Fenerbahçe SK resmi sitesinden yaptığı açıklamada oyuncunun kendisi ve kulübüyle görüşmelere başlandığını, İstanbul'a gelerek sağlık kontrolünden geçirileceğini duyurdu.16 Şubat 2016 günü Lokomotiv Moskva ile oynanan son 32 mücadelesinin ilk ayağında rakip filelere 2 gol bırakmıştır.

TAKIMLAR

1998-2008 Vasco da Gama

2008-2010 Vasco da Gama

2010-2012 Porto

2012-2013 Grêmio

2014-2015 São Paulo

2015-2018 Fenerbahçe

2018- Al Ahli

2009Brezilya U-20

2014-2015Brezilya