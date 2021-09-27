Josef de Souza, Ajax maçı öncesi taraftarları dua etmeye çağırdı

Beşiktaş'ın Sambacısı Josef De Souza, sosyal medya hesabından dua ettiği bir fotoğraf paylaşarak takipçilerini dua etmeye çağırdı. Enson haber'in aktardığı habere göre; Ajax maçı öncesinde dua ettiği bir fotoğrafı paylaşan Brezilyalı futbolcu, "Haydi dua edelim." notunu düştüğü gönderiyle dikkat çekti. Josef'in, siyah-beyazlılarda as takımda birçok oyuncunun eksik olması nedeniyledua ettiği konuşuluyor.

BİR TEK O KALDI

Beşiktaş'ın iskelet kadrosundan sakatlanmayan tek isim Josef kaldı. Sergen Yalçın, vazgeçilmezi Josef'i kritik virajlarda ekonomik şekilde kullanmak zorunda.

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