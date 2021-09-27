Josef de Souza, Ajax maçı öncesi taraftarları dua etmeye çağırdı
Beşiktaş'ın başarılı orta sahası Josef de Souza, Hollanda'da maç öncesi dua ettiği anlardan bir kare paylaştı. Tecrübeli futbolcu, Ajax karşılaşması öncesi "Haydi dua edelim?" notuyla takipçilerine seslendi. Josef'in takımda çok fazla eksik olması sebebiyle böyle bir paylaşım yaptığı konuşuluyor.
Beşiktaş'ın Sambacısı Josef De Souza, sosyal medya hesabından dua ettiği bir fotoğraf paylaşarak takipçilerini dua etmeye çağırdı. Enson haber'in aktardığı habere göre; Ajax maçı öncesinde dua ettiği bir fotoğrafı paylaşan Brezilyalı futbolcu, "Haydi dua edelim." notunu düştüğü gönderiyle dikkat çekti. Josef'in, siyah-beyazlılarda as takımda birçok oyuncunun eksik olması nedeniyledua ettiği konuşuluyor.
BİR TEK O KALDI
Beşiktaş'ın iskelet kadrosundan sakatlanmayan tek isim Josef kaldı. Sergen Yalçın, vazgeçilmezi Josef'i kritik virajlarda ekonomik şekilde kullanmak zorunda.
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