Jose Sosa, Ali Koç'un çağrısı üzerine tatilini yarıda keserek İstanbul'a geldi
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Jose Sosa, Ali Koç'un çağrısı üzerine tatilini yarıda keserek İstanbul'a geldi

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Fenerbahçe'nin geçen sezon başında 2 yıllık sözleşme imzalayarak renklerine kattığı Jose Sosa, Ali Koç'un çağrısı sonrası tatilini yarıda keserek İstanbul'a geldi. İkili arasında yapılacak toplantının ardından Arjantinli yıldızın takımdaki geleceği belli olacak.

Fenerbahçe'de önümüzdeki sezonun planlaması tüm hızıyla devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Jose Sosa, başkan Ali Koç'un isteği üzerine tatilini yarıda keserek İstanbul'a geldi.

TAKIMDAKİ GELECEĞİ MASAYA YATIRILACAK

Sözcü'nün haberine göre; Emre Belözoğlu ve birkaç futbolcu ile kulüpte görüşme gerçekleştiren Başkan Ali Koç, Arjantinli futbolcu Jose Sosa'yı da İstanbul'a davet etti. Bodrum'da tatilini sürdüren 35 yaşındaki orta saha, Başkan Koç'un acil çağrısıyla tatilini yarıda bırakıp İstanbul'a geldi. Başkan Koç'un, Fenerbahçe ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Sosa ile aldığı ücret ve takımdaki geleceği konusunda görüşme gerçekleştireceği öğrenildi.

Jose Sosa, Ali Koç'un çağrısı üzerine tatilini yarıda keserek İstanbul'a geldi
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Haber Yorumları (1)
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Jose Sosa, Ali Koç'un çağrısı üzerine tatilini yarıda keserek İstanbul'a geldi - Haberler Spor
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