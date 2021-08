Jose Mourinho'ya göre Fortnite futbolcuların dikkatini dağıtıyor!

İtalya devi AS Roma futbol kulübü teknik direktörü Jose Mourinho, profesyonel futbolcuların maçtan önceki gece geç saatlere kadar Fortnite oynamalarının bir "kabus" olduğunu söyledi.

İtalyan futbol kulübü AS Roma'nın menajeri Jose Mourinho, Twitter hesabı üzerinden yapılan soru-cevap bölümünde Fortnite'ın profesyonel futbolcuların dikkatini dağıttığını söyledi.

AS ROMA resmi Twitter hesabı üzerinden paylaşılan soru-cevap bölümüne buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

"FORTNITE FUTBOLCULARIN PERFORMANSINI ETKİLİYOR"

AS Roma resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan videolu paylaşımda Mourinho'nun soru-cevap şeklinde yaptığı açıklamalar yayınlandı. Mourinho her soru için genellikle olumlu yanıt verirken, Instagram hakkında gelen soruya karşılık, sosyal medya platformunu "eğlenceli" olarak nitelendirdi. Teknik direktör, AS Roma'nın sahası olan Stadio Olimpico'yu İtalyanca olarak "fantastik" kelimesiyle betimledi. Ancak Mourinho'ya, Fortnite sorusu yöneltildiğinde bunu "kabus" olarak nitelendirdi. Mourinho, "Futbolcular, bütün gece ayakta kalarak o şeyi oynuyorlar ve ertesi gün maçta performans sağlayamıyorlar" dedi.

Ufukta görünen yeni Fortnite güncellemeleri ve sürümleriyle Mourinho, popüler battle royale oyununu oynamak için gece geç saatlere kadar kalan oyuncularla uğraşmak zorunda kalabilir.