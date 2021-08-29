Jose Mourinho ile Nwakaeme arasında dikkat çeken diyalog: Sen mi daha iyisin yoksa o mu kötü?
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Jose Mourinho ile Nwakaeme arasında dikkat çeken diyalog: Sen mi daha iyisin yoksa o mu kötü?

Jose Mourinho ile Nwakaeme arasında dikkat çeken diyalog: Sen mi daha iyisin yoksa o mu kötü?
Haberler.com - Haberler | Spor

UEFA Konferans Ligi'nde Roma'ya elenerek Avrupa defterini kapatan Trabzonspor'da Nwakaeme'yle İtalyan ekibinin teknik direktörü Jose Mourinho arasındaki diyalog dikkat çekmişti. Portekizli teknik direktörün, sağ beki Karsdrop'u çalımlarıyla yıpratan bordo-mavili futbolcuya "Sen mi daha iyisin yoksa o mu kötü?" dediği ortaya çıktı. Fırtına'nın yıldızının da bu soruya Karsdrop'u göstererek, "O daha iyi" yanıtını verdiği öğrenildi.

Trabzonspor, Avrupa defterini Roma mağlubiyetiyle kapattı. İtalya'da oynanan maça Çizme ekibinin hocası Jose Mourinho ve bordo-mavililerin yıldızı Nwakaeme arasındaki diyalog damga vurdu. Herkesin merak ettiği konuşmaya ait detaylar ortaya çıktı.

"O DAHA İYİ"

Takvim'in haberine göre; Roma'nın hocası Jose Mourinho'nun sağ bek Rick Karsdrop ile Anthony Nwakaeme'nin yanına gelip söylediği sözler çok merak ediliyordu. Mourinho, Trabzonspor'u alan savunmasıyla karşılarken sadece Nwakaeme'nin başına sağ beki Karsdrop'u dikti. Ancak Nijeryalı yıldız çalımlarıyla onu bir hayli yıprattı. Maçın son bölümünde Mourinho 2 oyuncunun da taç çizgisi üzerinde olduğu bir anda yanlarına gitti ve Nwakaeme'ye "Sen mi daha iyisin yoksa o mu kötü?" dedi. Üç isim de gülerken Fırtına'nın yıldızı Karsdrop'u göstererek "O daha iyi" yanıtını verdi.

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