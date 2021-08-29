Jose Mourinho ile Nwakaeme arasında dikkat çeken diyalog: Sen mi daha iyisin yoksa o mu kötü?

UEFA Konferans Ligi'nde Roma'ya elenerek Avrupa defterini kapatan Trabzonspor'da Nwakaeme'yle İtalyan ekibinin teknik direktörü Jose Mourinho arasındaki diyalog dikkat çekmişti. Portekizli teknik direktörün, sağ beki Karsdrop'u çalımlarıyla yıpratan bordo-mavili futbolcuya "Sen mi daha iyisin yoksa o mu kötü?" dediği ortaya çıktı. Fırtına'nın yıldızının da bu soruya Karsdrop'u göstererek, "O daha iyi" yanıtını verdiği öğrenildi.