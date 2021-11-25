Jorge Sampaoli: "Hayal kırıklığına uğradık" - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Jorge Sampaoli: "Hayal kırıklığına uğradık"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Jorge Sampaoli:

Olimpik Marsilya Teknik Direktörü Jorge Sampaoli, Galatasaray karşısında çok hata yaptıklarını belirterek, hayal kırıklığına uğradıklarını söyledi.

Olimpik Marsilya Teknik Direktörü Jorge Sampaoli, Galatasaray karşısında çok hata yaptıklarını belirterek, hayal kırıklığına uğradıklarını söyledi.

UEFA Avrupa Ligi E Grubu beşinci maçında Fransız temsilcisi Olimpik Marsilya deplasmanda karşılaştığı Galatasaray'a 4-2 mağlup oldu. Mücadelenin ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Marsilya Teknik Direktörü Jorge Sampaoli, "Çok hatalar yaptık. Ummadığımız anda gol yedik. İstemediğimiz hatalar yaptık. Maç bir anda yokuş yukarı gitmeye başladı. Böyle maçlarda rakip eksiklerimizi affetmez. Bizim için büyük hayal kırıklığı oldu. Çok genç oyuncularımız var. Onların olgunlaşması gerekiyor. Daha sonraki maçlarda oyuncu grubumun çok çabuk olgunlaşması için elimden geleni yapacağım. Buraya kazanmaya gelmiştik. Oyunun başında yediğimiz iki gol bizi zorladı. Bu şekilde bizi hayal kırıklığına uğrattı" diye konuştu. - İSTANBUL

Yedek kulübesi bu diyalogla yıkıldı! Kerem'den hocası Fatih Terim'e imalı gönderme

Yedek kulübesi bu diyalogla yıkıldı! Kerem'den hocası Fatih Terim'e imalı gönderme

 Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu 5. hafta maçında Fransa'nın Olimpik Marsilya ekibini 4-2 yenerek gruptan çıkmayı garantiledi.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu 5. hafta maçında Fransa'nın Olimpik Marsilya ekibini 4-2 yenerek gruptan çıkmayı garantiledi.

 Galatasaray'da sakatlık depremi! Marsilya maçının yıldızı Cicaldau oyuna devam edemedi

Galatasaray'da sakatlık depremi! Marsilya maçının yıldızı Cicaldau oyuna devam edemedi

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title