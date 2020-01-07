07.01.2020 12:06 | Son Güncelleme: 07.01.2020 12:07

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Jordan Torunarigha sporseverlerin radarına girdi. Hakkında araştırmalr yapıaln Jordan Torunarigha için Jordan Torunarigha kimdir, Jordan Torunarigha mevkiisi ne, kaç yaşında, nereli gibi aramalar yapıldı. İşte Jordan Torunarigha'nın bilinmeyenleri…

JORDAN TORUNARİGHA KİMDİR?

Jordan Torunarigha doğum tarihi: 7 Ağustos 1997

Jordan Torunarighakaç yaşında: 22 yaşında

Jordan Torunarigha doğum yeri:Chemnitz, Almanya

Jordan Torunarigha boy: 1,89 m

Jordan Torunarigha mevkii: Stoper

Ürdün Torunarigha 7 Ağustos 1997doğumlu profesyonel futbolcudur.Hertha BSC'de defans olarak oynamaktadır. Eski futbolcu Ojokojo Torunarigha'nın oğlu ve şu anki futbolcu Junior Torunarigha'nın erkek kardeşidir.

Chemnitz'de doğan Torunarigha, Hertha BSC'ye 2006 yılında çocukken katıldı ve ilk profesyonel sözleşmesini 19 Aralık 2016'da imzaladı. Hertha'nın U-15 teknik direktörü Ante Covic'in defans oyuncusu olma fikrinden önce forvet olarak oynadı. İlk takıma ilk çıkışını 4 Şubat 2017'de yaptı ve FC Ingolstadt karşısında 1-0 galibiyetle 90. dakikada yerini aldı. Hertha'ya ilk kez 5 Nisan 2017'de Borussia Mönchengladbach'a karşı Marvin Plattenhardt'a hastalıktan ve Maximilian Mittelstädt'ın askıya alınmasından sonra soldan başlayarak başladı. Kulüp için ilk golünü 2-0 galibiyetle attı13 Mayıs 2017 tarihinde Darmstadt 98, Hertha'yı bir maç kalarak tabloda 5.'e kadar gönderiyor.