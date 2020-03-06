Jordan Ayew'in Brighton & Hove Albion'a Attığı Gol
Crystal Palace, 2019-20 Premier Lig sezonunun 26. haftasında ezeli rakibi Brighton’a deplasmanda konuk oldu. Palace, AMEX Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı forvet oyuncusu Jordan Ayew’in attığı tek golle kazandı. İşte Ayew’in Palace’a derbi zaferini getiren golü..
06.03.2020 12:21 | Son Güncelleme: 06.03.2020 12:21
Crystal Palace, 2019-20 Premier Lig sezonunun 26. haftasında ezeli rakibi Brighton'a deplasmanda konuk oldu. Palace, AMEX Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı forvet oyuncusu Jordan Ayew'in attığı tek golle kazandı. İşte Ayew'in Palace'a derbi zaferini getiren golü..
Kaynak: Dugout
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