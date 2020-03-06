Haberler » Spor » Jordan Ayew'in Brighton & Hove Albion'a Attığı Gol - Spor

Jordan Ayew'in Brighton & Hove Albion'a Attığı Gol

Crystal Palace, 2019-20 Premier Lig sezonunun 26. haftasında ezeli rakibi Brighton’a deplasmanda konuk oldu. Palace, AMEX Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı forvet oyuncusu Jordan Ayew’in attığı tek golle kazandı. İşte Ayew’in Palace’a derbi zaferini getiren golü..

06.03.2020 12:21 | Son Güncelleme: 06.03.2020 12:21

, 2019-20 Premier Lig sezonunun 26. haftasında ezeli rakibi Brighton'a deplasmanda konuk oldu. Palace, AMEX Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı forvet oyuncusu 'in attığı tek golle kazandı. İşte Ayew'in Palace'a derbi zaferini getiren golü..

Kaynak: Dugout

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler