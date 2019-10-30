John Terry'nin Chelsea'de Attığı En İyi 5 Gol

30.10.2019 16:07

Chelsea efsanesi John Terry Maviler'le birçok önemli zafere ve kupaya uzandı. Bir savunma oyuncusu olmasına rağmen golcü kimliğiyle de öne çıkan Terry'nin Birmingham, Barcelona ve Wigan gibi rakiplere karşı attığı en güzel beş golünü izliyoruz.