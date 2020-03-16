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Stoke City, Joe Allen, Eylül, Spor

Joe Allen, Stoke City Formasıyla İlk Golünü Atıyor

Joe Allen, Stoke City formasıyla ilk golünü West Bromwich karşısında atıyor. Eylül 2016'da oynanan ve 1-1 sonuçlanan maçta kale önünde topla buluşan Allen, düzgün bir vuruşla golü buluyor ve takımına 1 puanı kazandırıyor.

16.03.2020 16:00 | Son Güncelleme: 16.03.2020 16:00

Joe Allen, Stoke City formasıyla ilk golünü West Bromwich karşısında atıyor. Eylül 2016'da oynanan ve 1-1 sonuçlanan maçta kale önünde topla buluşan Allen, düzgün bir vuruşla golü buluyor ve takımına 1 puanı kazandırıyor.

Joe Allen, Stoke City Formasıyla İlk Golünü Atıyor
Kaynak: Dugout

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