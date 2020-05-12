Joan Laporta 2021'de Barcelona başkanı seçilirse, takımın başına Guardiola'yı getirecek Barcelona'nın tarihi başarılar yakaladığı dönemin başkanı Joan Laporta, 2021'de yapılacak seçimlerde yeniden aday olacağını ve Guardiola'yı takımın başında görmek istediğini söyledi.

Barcelona eski başkanı Joan Laporta yeni başkanlık seçimlerinde yeniden aday olmayı düşündüğünü söyleyerek Pep Guardiola'yı takımın başına getirme hedefi olduğunu söyledi.

Geçmişte kulübe yaşattığı tarihi başarılar nedeniyle taraftarların her zaman takımın başında görmek istediğini belirttiği Guardiola hakkında Laporta, "Onun geri gelmesini çok isterdim. Taraftar da bunu isterdi, eminim. Şu anda City'de ve bu Pep'in kendi alması gereken bir karar." sözlerini kullandı.

"XAVI ESKİ ARKADAŞLARINI YÖNETEBİLECEK Mİ?"

2021 yılında yapılacak başkanlık seçimlerine hazırlandığını belirten Laporta ayrıca doğru zaman geldiğinde Barcelona'nın hocası olması gereken kişiyle görüşeceğini de sözlerine ekledi.

Hoca adaylarından biri olarak Xavi'nin de kendisine sorulması üzerine Laporta, "Xavi zaten iyi bir hoca. 2021'de hala Xavi'nin birlikte oynadığı isimler takımda olacak. Eski takım arkadaşlarına hocalık yapmaya hazır mı bunu düşünmeli, ki bu hiç de kolay değil" diye konuştu.

Laporta Barcelona başkanı olduğu dönemde 2008 yılında Guardiola'yı takımın başına getirmiş ve Katalan ekibi 4 yılda 2 Şampiyonlar Ligi, 3 La Liga şampiyonluğu yaşamıştı.