Jim Rogers: Bir sonraki ayı piyasası borç ve ticaret savaşı karışımı olacak

– Rogers Holding Yönetim Kurulu Başkanı olan yatırımcı Jim Rogers, gelecek olan ayı piyasasının "korkunç" ve "çok fazla borç ve ticaret savaşına batmış" olacağını söyledi.

Rogers, Kitco News'a verdiği ropörtajda, ABD piyasalarının tarihin en uzun boğa piyasasını yaşadığını ancak artık fazla ömrünün kalmadığını belirtti.

Rogers, ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret savaşlarını kazanmanın kolay olduğu açıklamsını eleştirerek, ticaret savaşı gerginliklerinin giderek artacağını söyledi ve ekledi, "Bu sene ya da gelecek sene içinde küresel ekonomide durum kötüye gittiğinde Trump suçu diğer ülkelere atacak, yeni bir ticaret savaşı başlayacak ve her şeyin sonu gelecek" dedi.

Trump'ın ikinci dönemde de seçilerek başkanlığa devam edeceğini öngören Rogers, "Trump tüm kalbiyle ticaret savaşlarının iyi bir şey olduğunu ve onları kolaylıkla kazanabileceğini düşünüyor. Trump herkesten daha zeki olduğunu düşündüğü için ticaret savaşlarını kazanacağını biliyor ve ikinci dönemde güçlü bir şekilde geri dönecek. İşler kötüye gittiğinde ise suçu ticarete ve ticaret savaşlarına atacak" dedi.



Kaynak: DHA

- İstanbul