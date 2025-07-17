Jhon Duran neden yok? Jhon Duran Portimonense maçında kadroda yok um, yedek mi?

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına Portekiz'de devam ediyor. 2025-2026 sezonu çalışmaları kapsamında Portekiz'de kamp yapan Fenerbahçe, Portimonense ile bu akşam karşı karşıya geliyor. Peki, Jhon Duran neden yok? Jhon DuranPortimonense maçında kadroda yok um, yedek mi?

FENERBAHÇE PORTİMONENSE MAÇI HANGİ KANALDA ?

Fenerbahçe ile Portimonense arasındaki Hazirlik Maçi maçı, S Sport Plus kanallarından canlı maç izlenebilecek.

S Sport Plus, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

FENERBAHÇE-PORTİMONENSE MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe-Portimonense Maçı, 17 Temmuz Perşembe günü oynanacak.Maç saat saat 22:00'de başlayacak.

FENERBAHÇE-PORTİMONENSE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Fenerbahçe ve Portimonense, karşı karşıya geleceği maç, Estádio Municipal de Albufeira'da, Albufeira Stadyumu'nda oynanacak.

JHON DURAN NEDEN YOK?

Fenerbahçe Portimonense maçında Jhon Duran kadroda yer almıyor. Bu tercihin sebebi ise henüz açıklanmadı.