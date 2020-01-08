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Eskişehirspor'da Jesse Sekidika bilmecesi: Sözleşmesini tek taraflı feshettik

Eskişehirspor Kulübü Başkanı Mustafa Akgören, Galatasaray ile anlaştığı iddia edilen Jesse Sekidika konusunda bilgisinin olmadığını ve Jesse'nin sözleşmesini tek taraflı olarak fesih ettiklerini söyledi.

08.01.2020 14:23 | Son Güncelleme: 08.01.2020 14:49
Eskişehirspor'da Jesse Sekidika bilmecesi: Sözleşmesini tek taraflı feshettik

Eskişehirspor Kulübü Başkanı Mustafa Akgören ve Yönetim Kurulu üyeleri Vali Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda konuşan Başkan Akgören, Jesse'nin 'a transfer olduğuyla ilgili bilgisinin olmadığını söyledi. Akgören, "Jesse biz göreve gelmeden önce ihtar çekmiş ve bizden 83 bin Euro alacak istedi. Jesse ödeme yapacağımız süreci kabul etmedi. İstanbul takımlarıyla görüşmeler yapmış. Jesse'yi ikna edemedik. Bize net ulaşan bir yazı yok. Resmi bir imza atmadı. Menajeriyle defalarca görüşmek istedik ama başaramadık" dedi.

Kaynak: İHA

Haber Videosu

: Eskişehirspor'da Jesse Sekidika bilmecesi: Sözleşmesini tek taraflı feshettik
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