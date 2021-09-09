Jerome Boateng, kız arkadaşına saldırmaktan suçlu bulundu! 1.8 milyon euro para cezasına çarptırıldı

Kız arkadaşını dövdüğü, içerisinde sert cisimlerin bulunduğu çantayı fırlattığı ve hakaret ettiği gerekçesiyle mahkeme karşısına çıkan eski Bayern Münih futbolcusu Jerome Boateng suçlu bulundu. Münih bölge mahkemesi Alman futbolcuya, kasten yaralama ve hakaretten toplam 1.8 milyon euro para cezası verdi.