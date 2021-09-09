Jerome Boateng, kız arkadaşına saldırmaktan suçlu bulundu! 1.8 milyon euro para cezasına çarptırıldı
Kız arkadaşını dövdüğü, içerisinde sert cisimlerin bulunduğu çantayı fırlattığı ve hakaret ettiği gerekçesiyle mahkeme karşısına çıkan eski Bayern Münih futbolcusu Jerome Boateng suçlu bulundu. Münih bölge mahkemesi Alman futbolcuya, kasten yaralama ve hakaretten toplam 1.8 milyon euro para cezası verdi.
Dünyaca ünlü savunmacı Jerome Boateng, eski kız arkadaşı Sherin Senler'e yönelik saldırı iddiaları nedeniyle Münih'te mahkemeye çıktı.
ESKİ SEVGİLİ ÖLÜ BULUNMUŞTU
33 yaşındaki Alman fubolcu, 2018 yılında ikiz kızlarının annesi olan Senler'e tehlikeli şekilde bedensel zarar vermekle suçlu bulunarak kasten yaralama ve hakaretten toplam 1.8 milyon euro para cezasına çarptırıldı. Aşk hayatında sorunlar yaşayan Boateng'nun, eski sevgilisi model Kasia Lenhardt 2021'in Şubat ayında ölü bulunmuştu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı